French Open: Andrea Petkovic scheitert früh an Tsvetana Pironkova

Nichts zu holen für Andrea Petkovic in der ersten Runde der French Open. Die Deutsche scheitert klar an der bei den US Open groß aufspielenden Tsvetana Pironkova und musste mit 3:6 und 3:6 die Segel streichen.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 28.09.2020, 14:30 Uhr

Andrea Petkovic hat bei ihrem Comeback auf der großen Tennisbühne eine Niederlage erlitten. Fast ein Jahr nach ihrem letzten Tourmatch verlor die 33-Jährige ihr Erstrundenduell bei den French Open gegen die Bulgarin Zwetana Pironkowa 3:6, 3:6.

Petkovic, die vor der Coronapause von einer Knieverletzung ausgebremst wurde, erwischte einen unruhigen Start, beim Stand von 0:3 nach nicht einmal zehn Minuten flog ihr Schläger. Dann kämpfte sie sich etwas besser ins Match, machte aber insgesamt zu viele leichte Fehler.

Im weiteren Spielverlauf fasste sich Petkovic immer wieder an ihr linkes Knie, kämpfte aber trotz offensichtlicher Probleme weiter. Pironkowa leistete sich letztlich weniger Fehler und setzte sich somit durch.

Petkovic macht weiter

Ursprünglich hatte Petkovic vorgehabt, ihre Karriere Ende dieses Jahres zu beenden, nun hängt sie aber nach der langen Coronapause noch ein Jahr dran. Vor ihrem Erstrundenmatch sagte die Profispielerin, die auch als Sportmoderatorin für das ZDF arbeitet, dass sie nie so viel Spaß am Tennis gehabt hätte wie jetzt.

Damit prolongiert Tsvetana Pironkova ihre großartige Verfassung. Bereits bei den US Open hatte die Dame aus Bulgarien kräftig aufhorchen lassen, war nach einer dreijährigen Tennispause gleich bei ihrer Rückkehr bis ins Viertelfinale vorgedrungen, in dem sie knapp an Serena Williams scheiterte. Eben jene könnte nun auch in der nächste Runde warten, sollte sich die 23-fache Grand-Slam-Siegerin gegen Kristie Ahn durchsetzen können.