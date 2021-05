French Open: Andreescu verliert Marathonmatch, Kenin und Bencic in Runde zwei

Bianca Andreescu ist bei den French Open bereits an ihrer Auftakthürde gescheitert. Sofia Kenin und Belinda Bencic schafften hingegen den Sprung in die zweite Runde.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.05.2021, 19:06 Uhr

Viel schlechter hätte die Vorbereitung auf die French Open für Bianca Andreescu nicht laufen können: Zuletzt konnte sie in Straßburg aufgrund eines kleinen Risses in der Bauchmuskulatur nicht zu ihrer Viertelfinalpartie antreten, zuvor hatte sie wegen einer Coronavirus-Infektion die Turniere in Madrid und Rom verpasst.

Die fehlende Matchpraxis war der US-Open-Siegerin des Jahres 2019 in der ersten Runde der French Open dann auch deutlich anzumerken. Zwar servierte Andreescu beim Stand von 5:4 im dritten Satz gegen die Weltranglisten-85. Tamara Zidansek bereits zum Matchgewinn, letztlich war es nach 3:20 Stunden Spielzeit aber die Slowenin, die den Platz als 6:7 (1), 7:6 (2) und 9:7-Siegerin verließ.

Während die Weltranglistensiebente also bereits nach der ersten Runde die Koffer packen musste, steht die Vorjahresfinalistin in der zweiten Runde. Sofia Kenin schlug die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko in einer umkämpften Partie mit 6:4, 4:6 und 6:3. Die Nummer vier des Turniers trifft nun auf Landsfrau Hailey Baptiste.

Ebenfalls eine Runde weiter ist die Schweizerin Belinda Bencic. Die 24-Jährige besiegte Nadia Podoroska, die im vergangenen Jahr am Bois de Boulogne die Vorschlussrunde erreicht hatte, überraschend glatt mit 6:0 und 6:3. Schon am frühen Nachmittag hatte Titelverteidigerin Iga Swiatek ihr Zweitrundenticket gelöst.

Hier das Einzel-Tableau bei den Frauen