French Open: Andy Murray und Daniel Evans erhalten Doppel-Wildcard

Seit über 20 Jahren ist bei den French Open keine Wildcrad mehr an ein nicht-französisches Duo gegeben worden. Gestern änderte sich das, denn die Briten Sir Andy Murray und Daniel Evans erhielten eine der begehrten Wildcrads für die Herren-Doppel-Konkurrenz.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.05.2024, 17:42 Uhr

Zunächst war noch unklar ob Sir Andy Murray überhaupt bei den diesjährigen French Open mitspielen kann nachdem er sich im März am Knöchel verletzt hatte. Der Schotte kehrte aber Anfang des Monats in Bordeaux und in Genf wieder zurück auf die Tennis-Bühne. Und jetzt wird der zweifache Wimbeldon-Sieger nicht nur in der Einzel-Konkurrenz, sondern auch bei der Doppel-Konkurrenz in Paris aufschlagen. Murray hatte signalisiert, dass er am Ende dieser Saison in den Ruhestand gehen möchte, aber die anstehenden Turniere, sowie die Olympischen Spiele, gerne noch mitspielen würde. Und eine Teilnahme im Herren-Doppel erhöht die Chance auf Olympia. Dies wird der zweite Antritt des Schotten bei einer Grand-Slam-Doppelauslosung seit den US-Open 2008 sein.

Zum ersten Mal nach seiner Erst-Runden-Niederlage vor vier Jahren, kehrt der dreifache Grand-Slam-Champion Murray zu Roland Garros zurück. Sein bestes Ergebnis in Paris erzielte der ehemalige Weltranglistenerste 2016, mit dem Einzug ins Finale.

Murray und Evans haben das letzte Mal bei den Citi Open zusammen gespielt und kamen dort bis ins Achtelfinale. Außerdem traten sie bei dem Davis Cup und 2017 in Indian Wells zusammen auf. Murray spielte dieses Jahr Doppel in Brisbane mit Holger Rune und in Miami mit Sebastian Korda. Evans hat in diesem Jahr auch zwei Doppelturniere gespielt, in Los Cabos mit Jack Draper und in Acapulco mit Henry Patten.