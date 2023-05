French Open Auslosung: Iga Swiatek startet gegen Bucsa, Niemeier trifft auf Kasatkina

Titelverteidigerin Iga Swiatek hat eine gute Auslosung bei den French Open 2023 erwischt. Ein heftiges Los zog Jule Niemeier - sie trifft auf Vorjahreshalbfinalistin Daria Kasatkina.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.05.2023, 15:39 Uhr

Die topgesetzte Iga Swiatek trifft in Runde 1 auf Cristina Bucsa. Aryna Sabalenka, die Nummer 2 des Turniers, bekommt es mit Marta Kostyuk aus der Ukraine zu tun. Das ergab die Auslosung der Hauptfeldspiele am Donnerstagnachmittag.

Elena Rybakina wird gegen eine Qualifikantin spielen.

Aus deutscher Sicht trifft Tatjana Maria auf die an 14 notierte Beatriz Haddad Maia, Jule Niemeier hat mit der an neun gesetzten Daria Kasatkina ein noch schwierigeres Los erwischt. Kasatkina hatte im Vorjahr das Halbfinale in Paris erreicht, in dieser Saison jedoch noch nicht vollends überzeugt.

Anna-Lena Friedsam bekommt es mit einer Qualifikantin zu tun - oder einer Lucky Loserin.

Ajla Tomljanovic, Jennifer Brady, Paula Badosa und Patricia Maria Tig hatten ihren Start kurzfristig abgesagt, vier Lucky Loserinnen werden somit noch ins Hauptfeld rutschen.

Die finalen Qualifikationsspiele finden am Freitag statt.

Zum Einzel-Draw der Damen