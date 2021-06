French Open: Bärenstarke Elena Rybakina kegelt Serena Williams raus

Serena Williams ist bei den French Open im Achtelfinale gescheitert. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin unterlag am Sonntag der Kasachin Elena Rybakina in zwei Sätzen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 06.06.2021, 19:19 Uhr

Nichts wird es also aus dem so heiß ersehnten 24. Grand-Slam-Titel für die große Serena Williams bei den French Open 2021. Die US-Amerikanerin musste am Sonntagnachmittag anerkennen, dass sich ihr mit Ellena Rybakina eine bärenstarke Gegnerin gegenüberstellen sollte. Die 21-jährige Kasachin legte im Aufeinandertreffen mit der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin einen Kickstart hin und zog schnell auf 4:1 davon.

Das sollte sich Rybakina nicht mehr nehmen lassen, mit 6:3 ging der erste Satz an die Kasachin. Die im zweiten Durchgang eingangs den Eindruck erweckte, diese Partie recht zügig beenden zu können. Die 21-Jährige schaffte das frühe Break zum 1:0, musste jedoch postwendend das Rebreak hinnehmen. Selbes Spiel auch Mitte des zweiten Satzes: Erneut gelang Rybakina ein Break, das ihre Kontrahentin postwendend egalisieren konnte.

Rybakina nun gegen Pavlyuchenkova

Beim Stand von 5:5 gelang Rybakina, die zuvor äußerst souverän gegen den Satzverlust aufgeschlagen hatte, ein weiteres Break. Und das sollte nun auch reichen. Nach gut einer Stunde und 15 Minuten servierte die Kasachin zum 6:3 und 7:5-Erfolg aus.

Im Viertelfinale trifft Elena Rybakina nun auf die Russin Anastasia Pavlyuchenkova, die ihr Achtelfinalduell mit Victoria Azarenka in drei Sätzen für sich entscheiden konnte.