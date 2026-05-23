French Open: Bitter! Arthur Fils sagt kurzfristig ab

Der Franzose Arthur Fils hat seine Teilnahme in Roland-Garros am Samstag abgesagt. Stan Wawrinka bekommt damit einen neuen Auftaktgegner.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.05.2026, 17:05 Uhr

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© Getty Images

Eigentlich hatte man sich in Paris am spielfreien Samstag schon auf ein schönes Trainingsspielchen zwischen Arthur Fils und Gael Monfils gefreut. Doch daraus wurde nichts - wie auch aus der Teilnahme des Youngsters bei den French Open 2026.

Fils sagte stattdessen ab - der Grund: eine Hüftverletzung. Nachdem er bereits im vergangenen Jahr lange Zeit ausgefallen war, wolle er “nicht so blöd” sein, wie er sagte (und verletzt spielen). Fils' Grand-Slam-Misere geht damit weiter: Bei den Australian Open 2025 hatte er im Achtelfinale aufgeben müssten, in Paris absagen müssen. Die folgenden Majors hat er allesamt verpasst.

Fils war erst in diesem Frühjahr auf die Tour zurückgekehrt - das allerdings mit großem Erfolg. In Dubai kam er bis ins Finale, es folgten ein Viertelfinale in Indian Wells, und ein Halbfinale Miami. In Barcelona gewann er, in Madrid kam er bis ins Halbfinale. Der Lohn: Platz 19 im aktuellen ATP-Ranking. In Paris hatten ihn daher einige als Geheimfavoriten auf dem Zettel.

Durch Fils' Ausstieg steigen indes die Chancen von Stan Wawrinka auf seiner Abschiedtour. Er hätte nämlich gegen Fils antreten müssen, nur wird ihm mit Jasper de Jong ein Lucky Loser gegenüberstehen.

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