Taylor Fritz vor French-Open-Start: Von Team zu Pause gezwungen

Taylor Fritz war die vergangenen Woche außer Gefecht gesetzt - aufgrund von Knieproblemen. Die scheinen nun ausgestanden. Bei den French Open will er wieder angreifen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.05.2026, 15:49 Uhr

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© Getty Images

Der US-Amerikaner hatte bereits beim Saisonauftakt in Australien mit Schmerzen am Knie zu kämpfen, nach den Miami Open nun musste er pausieren. Sein Comeback gab der Weltranglisten-Achte zu Beginn dieser Woche in Genf. Wo es allerdings eine Auftaktniederlage setzte. Immerhin: Das Knie hält, wie Fritz nun vor Beginn der French Open mitteilte.

Allerdings hatte er sein Comeback schon früher anvisiert. “Ich wollte eigentlich schneller wieder spielen, schon in Madrid um Rom. Aber habe mir dann doch die Zeit genommen, wie es mir angeraten wurde”, sagte Fritz. Zwar spüre er noch ab und an Schmerzen, aber MRTs würden zeigen, dass sich die Verletzung verbessere - und er die Zeit gebraucht habe.

Dabei habe ihm sein Team gewissermaßen Druck gemacht. “Nach Miami hat mir mein Team gesagt, wenn ich mich entscheiden würde, Monte-Carlo zu spielen, würden sie nicht mitreisen”, verriet Fritz. “Das hat die Entscheidung einfacher gemacht.” Das Ende der Sandplatzsaison mitzunehmen, sei deshalb gefällt worden, weil Sand gut fürs Knie sei.

Offenbar hat der US-Open-Finalist aus 2024 seine Zwangspause auch damit verbracht, um körperlich an sich zu arbeiten. 5,5 bis 6 Kilogramm habe er abgenommen. “Ich bin stolz darauf, wie gut ich diese Auszeit genutzt habe.”

Fritz, ehemaliger Juniorensieger in Roland-Garros (2015), trifft bereits am Sonntag auf Nishesh Basavareddy.