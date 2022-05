French Open: Carlos Alcaraz bleibt gegen Sebastian Korda souverän

Der spanische Senkrechtstarter Carlos Alcaraz steigt mit einem Dreisatz-Erfolg über den US-Amerikaner Sebastian Korda ins Achtelfinale der French Open auf.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 27.05.2022, 23:22 Uhr

Carlos Alcaraz steht nach einem Erfolg über Sebastian Korda im Achtelfinale der French Open

Der spanische Youngster Carlos Alcaraz steht bei den diesjährigen French Open bereits im Achtelfinale: Der 19-Jährige aus der Region Murcia bezwang in der dritten Runde von Roland Garros den US-Amerikaner Sebastian Korda klar in drei Sätzen 6:4, 6:4 und 6:2. Mit 2:06 Stunden Spielzeit war am Freitag nur Novak Djokovic rascher ins Achtelfinale gekommen. Dort bekommt es der Iberer mit dem Russen Karen Khachanov zu tun, der den Briten Cameron Norrie 6:2, 7:5, 5:7, 6:4 aus dem Wettbewerb nahm.

Alcaraz war besonders beim Returnspiel eine Klasse für sich, brachte den 21-Jährigen aus Florida, trotz zahlreich geschlagener Asse, immer wieder in Bedrängnis. So erspielte sich der diesjährige Madrid-Champion eine stattliche Anzahl von 15 Breakchancen, von denen er auch vier verwerten konnte. Korda schaffte es hingegen nicht, dem Südeuropäer ein Servicegame abzuknöpfen. Der Sohn des ehemaligen Topspielers Petr Korda konnte nicht an die gezeigte Leistung von Monte Carlo anknüpfen, als er Alcaraz seine bislang einzige Sandplatz-Niederlage in dieser Saison zufügte.

Gegen Achtelfinal-Gegner Khachanov wird es eine Premiere geben, bislang sind die beiden noch nie auf Turnierebene aufeinandergetroffen.

