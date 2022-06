French Open: Casper Ruud gewinnt Skandinavier-Duell und steht im Semifinale

Auch wenn sichHolger Rune im Viertelfinale der French Open gegen Casper Ruud richtig gut verkaufte, steht der Norweger nach vier Sätzen in der Vorschlussrunde.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 02.06.2022, 00:48 Uhr

© Getty Images Casper Ruud gewinnt das Skandinavier-Duell gegen Holger Rune

Mit Holger Rune und Casper Ruud trafen im vierten und letzten Viertelfinal-Match bei den French Open 2022 zwei Skandinavier aufeinander. Und dabei forderten sich zwei gänzlich unterschiedliche Spielertypen heraus: Während der 19-jährige Däne Genie und Wahnsinn zu seinem Leitmotiv auserkoren hatte, punktete der vier Jahre ältere Norweger mit Kämpferqualitäten und einem konstant kontrollierten Spiel.

Am Ende siegte die ruhige Routine des an acht gereihten Mannes aus Oslo - Ruud sicherte sich nach 3:15 Stunden Spielzeit einen verdienten 6:1,-4:6,-7:6(2),-6:3-Erfolg und steht damit in seinem ersten Grand-Slam-Halbfinale. Bislang war das Erreichen des Achtelfinals bei den Australian Open 2021 das beste Major-Ergebnis des Nordländers.

In der Vorschlussrunde bekommt es Ruud mit dem Kroaten Marin Cilic zu tun, der den Russen Andrey Rublev am frühen Mittwochabend in fünf engen Sätzen aus dem Rennen nahm. Im Head-to-head führt der Weltranglisten-Achte mit 2:0. Weder in Rom 2020 noch im Vorjahr in Toronto war dem zehn Jahre älteren Südslawen ein Matcherfolg vergönnt gewesen.

