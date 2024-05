French Open: Chris Evert sieht ihren Rekord schwinden

Tennislegende Chris Evert ist sich sicher, dass in naher Zukunft ihr Rekord von sieben French-Open-Triumphen übertrumpft werden wird.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 25.05.2024, 22:41 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hat das Zeug dazu, den French-Open-Rekord von Chris Evert zu brechen

Chris Evert gilt mit Sicherheit als eine der besten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Auf ganze 18 Major-Triumphe kann die heute 69-Jährige zurückblicken. Am erfolgreichsten war die Ex-Weltranglisten-Erste beim Sandplatz-Grand-Slam-Turnier in der französischen Hauptstadt. Ganze sieben Mal durfte Evert den Siegerinnenpokal in Roland Garros gen Himmel stemmen.

Allerdings zeigt sich die US-Amerikanerin davon überzeugt, dass dieser bis heute andauernde Rekord nicht mehr allzu lange bestehen bleiben wird. Grund dafür sei Iga Swiatek, die, wenn es nach der Dame aus Fort Lauderdale geht, die Messlatte im Bereich Sandplatz-Tennis im Laufe ihrer Karriere deutlich nach oben schrauben werde.

Enorme mentale Stärke

"Ich bin mir sicher, dass Swiatek meinen Rekord brechen wird", sagte Evert. "Iga ist eine zielstrebige Spielerin. Sie bleibt fokussiert und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, selbst wenn sie mal verliert. Sie hat alles, was eine Meisterin ausmacht, sowohl in greifbarer als auch in immaterieller Hinsicht. Ich denke, Iga ist derzeit die solideste Spielerin auf der Tour. Ihr Spiel weist keine großen Schwächen auf. Sie ist eine hervorragende Anführerin im Spiel. Sobald sie einmal im Flow ist, spielt sie mit großem Selbstvertrauen."

Evert lobte insbesondere Swiateks Fähigkeit, Drucksituationen zu meistern und ihre enorme mentale Stärke, die sie zu einer dominierenden Kraft im Damentennis macht. Mit ihrem umfassenden Spielstil und ihrer Entschlossenheit habe Swiatek das Zeug, die Tennisgeschichte neu zu schreiben und neue Maßstäbe am Bois de Boulogne zu setzen.

