French Open: Cobolli schlägt „FAA“ - und bringt Italien einen Finalplatz!

Flavio Cobolli hat das Viertelfinale gegen Félix Auger-Aliassime bei den French Open 2026 mit 4:6, 6:4, 6:4 und 6:4 gewonnen. Damit steht schon sicher ein Italiener im Endspiel am Sonntag.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.06.2026, 19:43 Uhr

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© Getty Images Flavio Cobolli steht erstmals im Halbfinale eines Majors

Kein Jannik Sinner, kein Lorenzo Musetti, kein Problem. Könnte man aus italienischer Sicht sagen. Denn obwohl der Weltranglisten-Erste schon in Runde zwei nach hoher Führung aufgrund körperlicher Probleme gegen Juan Manuel Cerundolo ausgeschieden war und Musetti erst gar nicht in Roland-Garros antreten konnte, wird im sonntäglichen Finale ein Italiener vertreten sein. Dafür sorgte Flavio Cobolli mit dem 4:6, 6.4, 6:4 und 6:4 gegen Félix Auger-Aliassime.

Denn das zweite Viertelfinale in der oberen Hälfte wird ja von Matteo Berrettini und Matteo Arnaldi bestritten. In der unteren Hälfte hatten sich ja bereits gestern Alexander Zverev und Jakub Mensik für die Vorschlussrunde qualifiziert.

Cobolli mit bester Grand-Slam-Leistung

Cobolli startete gegen Auger-Aliassime stark, legte gleich mit einem Break los. Aber der Kanadier wusste zumindest im ersten Satz das Ruder herumzureißen. Nach dem 6.4 wurde das Dach über dem Court Philippe-Chatrier, eine Vorsichtsmaßnahme angesichts des wechselhaften Wetters am Mittwoch in Paris. Es entwickelte sich ein intensives Match zweier großartiger Athleten, in dem Cobolli in den wichtigen Momenten die Punkte gewann. Nach 3:24 Stunden verwandelte er seinen zweiten Matchball.

Auger-Aliassime hätte ja gut und gerne schon in Runde eins gegen Daniel Altmaier ausscheiden können, da lag er im entscheidenden fünften Satz mit 1:4 zurück. Cobolli dagegen war einigermaßen ungefährdet in die Runde der letzten acht eingezogen.

Für den 24-Jährigen aus Florenz wird der Freitag in jedem Fall Neuland sein: So weit ist Flavio Cobolli in einem Grand-Slam-Turnier noch nie gekommen. Landsmann Matteo Berrettini , sollte es zu diesem Treffen kommen, dagegen schon - allerdings auf Rasen. Berrettini stand 2022 in Wimbledon sogar im Finale.

Hier das Einzel-Tableau der Männer



