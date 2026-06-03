French Open Juniors: Mackenzie im Viertelfinale, Thamm ausgeschieden

Jamie Mackenzie hat bei den Nachwuchs-Wettbewerben bei den French Open in Paris das Viertelfinale erreicht. Mariella Thamm ist dagegen gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2026, 16:09 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Jamie Mackenzie spielt in Roland-Garros nach wie vor um den Titel mit

Mackenzie erwischte gegen den Schweizer Flynn Thomas eigentlich einen guten Start, führte schnell mit 3:1, musste Durchgang eins aber mit 4:6 abgeben. Danach zog der deutsche Junior vor den Augen von Bundestrainer Philipp Petzschner aber gnadenlos durch, gewann die beiden folgende Sätze mit 6:0 und 6:2.

Im Viertelfinale trifft Jamie Mackenzie nun entweder auf den an Position acht gesetzten US-Amerikaner Keaton Hance oder Kaan Isik Kosaner aus der Türkei.

Bei den Mädchen ist Mariella Thamm dagegen ausgeschieden. Thamm musste sich Ekaterina Dotsenko mit 6:7 (6) und 4:6 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau der Junioren



