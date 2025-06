French Open: Coco Gauff und die Macht des Unterbewusstseins

Coco Gauff: French Open-Siegerin 2025. Man muss offenbar nur daran glauben. Und bestenfalls noch davon geträumt haben. Dr. Joseph Murphy lässt grüßen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.06.2025, 10:33 Uhr

© Getty Images Coco Gauff

Die French Open fingen für Coco Gauff ja etwas - nun ja: kurios an. Zu ihrem Erstrundenmatch tauchte sie so auf, wie es wohl jeder leidgeplagte Vereinstrainer bei unmotivierten Trainingskids schon erlebt hatte: ohne Schläger. Wohl ein Versäumnis ihres Coaches allerdings, wie Gauff nach dem Sieg (mit Schlägern) erklärte: Der nämlich wickle ihr stets noch neue Griffbänder darum, was sie eigentlich gar nicht brauche, und packe dann die Schläger in die Tasche.

Gauff selbst machte sich später über ihr Missgeschick lustig. Sie postete eine Checkliste: "Schuhe binden, Klamotten packen, Obstsalat richten, Tennisschläger in Tasche packen". Beim letzten Punkt: fehlte das Häkchen. Im restlichen Turnierverlauf passierte ihr ein entsprechendes Malheur nicht mehr.

Coco Gauff: Mit der mentalen Energie von Dr. Joseph Murphy

Gauff aber schrieb offenbar noch einen zweiten Zettel: “I will win French Open 2025” hatte sie sich hierauf gleich mehrfach notiert.

Fans von David Hasselhoff wissen um das Konzept. Als der spätere “Knight Rider” nämllich noch bei einer Soap-Opera beschäftigt und böse Fanpost erhalten hatte, griff er zum Psychologie-Klassiker Die Macht Ihres Unterbewusstseins von Gute-Laune-Doc Joseph Murphy. Die grundlegende Message: Man muss sich selbst positiv programmieren, durch Denken und Träumen - dann klappt alles. Im Falle von Hasselhoff und Gauff ein glatter Erfolg.

Gauffs French-Open-Sieg: Ein Traum aus 2021

Gauff packte sogar noch eins drauf. Auf Instagram präsentierte sie einen Post aus 2021, in dem sie geschrieben hatte, von einem French-Open-Sieg geträumt zu haben.

Der Traum ist nun Realität geworden. Und Gauffs aktuelle Message lautet logischerweise: “Wenn du davon träumen kannst, kannst du es auch schaffen."