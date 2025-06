Roland-Garros: Coco Gauff vs Ekaterina Alexandrova im TV, Livestream, Liveticker

Coco Gauff und Ekaterina Alexandrova treffen im Achtelfinale der French Open 2025 aufeinander. Das Night Match gibt es ab 11 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.06.2025, 10:58 Uhr

Coco Gauff, Ekaterina Alexandrova

Coco Gauff ist eine der ganz heißen Anwärterinnen auf den Titel in Paris - immerhin ist sie ehemalige Finalistin. Und bewies in Runde 3 gegen Marie Bouzova am Ende Nervenstärke.

Im direkten Vergleich gegen Ekaterina Alexandrova führt Gauff mit 3:1 - auf Sand stand man sich allerdings bislang nicht gegenüber.

Gauff vs. Alexandrova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Coco Gauff und Ekaterina Alexandrova ist als erstes Match des Tages angesetzt. Ab 11 Uhr im TV bei Eurosport, im Livestream seid ihr bei Discovery Plus dabei. Und im Ticker bei uns!

Zum Einzel-Draw der Damen