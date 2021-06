French Open: Coco und Venus doppeln, auch Barty tritt an

Im Gegensatz zu den Männern finden sich im Doppel-Tableau der Frauen auch einige ganz prominente Einzelspielerinnen. Allen voran die Weltranglisten-Führende Ashleigh Barty. Aber auch Cori Gauff, die mit Venus Williams auf Titeljagd geht. Oder die Titelverteidigerin im Einzel, Iga Swiatek.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2021, 11:39 Uhr

Man stelle sich vor, Novak Djokovic hätte im Männerdoppel bei den French Open gemeinsam mit Denis Shapovalov genannt (ein reines Gedankenspiel - der Kanadier konnte im Einzel nicht antreten). Die Nummer eins und die Nummer 14, ein Paar, das sicherlich große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte. Nun ist es aber seit Jahren Usus, dass bei besten Spieler der Welt bei Majors auf einen Auftritt im Paarlauf verzichten. Wahrscheinlich, weil in Melbourne, Paris, London und New York im Best-of-Five-Modus gespielt wird. Die Frauen kennen eine derartige Zurückhaltung nicht. Und also ist auch das Doppel-Tableau in Roland Garros 2021 mit großen Namen gefüllt.

Da wäre zunächst einmal Ashleigh Barty, die Weltranglisten-Erste. Barty hat 2019 am Bois de Boulogne ihren ersten Major-Sieg im Einzel gefeiert, die Resultate der letzten Wochen mit dem Sieg in Stuttgart und dem Finale in Madrid legen nahe, dass die Australierin in den komenden zwei Woche eine der heißesten Anwärter auf den Titel sein wird. Dennoch lässt es sich barty nicht nehmen, auch im Doppel anzutreten. An der Seite von Jennifer Brady, der aktuellen Nummer 14 der WTA-rankings - das Äquivalent der Paarung Djokovic/Shapovalov also. Barty und Brady harmonieren übrigens prächtig: Beim Porsche Tennis Grand Prix stürmten die beiden zum Turniersieg.

Swiatek, Pliskova, Mertens doppeln in Paris

Ebenfalls interessant: Cori Gauff, 17 Jahre alt und mithin die größte Hoffnung der US-Amerikaner für die nähere Zukunft, hat sich mit Venus Williams, siebenmalige Major-Gewinnerin, auf ein Packerl geschmissen. Venus hat im Einzel zuletzt nicht mehr viel getroffen, als Doppelpartnerin für Gauff bringt sie aber jede Menge Erfahrung mit. Und einen prächtigen Aufschlag, was im Paarlauf nie verrkehrt ist.

Nicht am Start wird indes Aryna Sabalenka sein. Die Weißrussin hat gemeinsam mit Elise Mertens die Australian Open Anfang 2021 gewonnen, konzentriert sich aber seitdem auf ihre Single-Auftritte. Mertens hat in Su-Wei Hsieh eine neue Partnerin gefunden, die beiden starten als Favoriten in das Turnier. Auch schön: Die Zwillingsschwestern Pliskova, Karolina und Krystina, versuchen es miteinander. Sofia Kenin, im vergangenen Jahr in Roland Garros im Einzel-Finale, bildet mit Belinda Bencic ein Team. Und auch Iga Swiatek hat sich eine vielversprechende Partnerin geangelt: Bethanie Mattek-Sands.

