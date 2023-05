French Open: Dominic Thiem - Die Aussichten sind gut

Dominic Thiem darf mit seiner Auslosung bei den French Open zufrieden sein. Die Chancen auf einen guten Lauf in Paris sind bei entsprechender Form intakt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.05.2023, 20:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA pictures Dominic Thiem erwischte eine gute Auslosung

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic oder Holger Rune. Auch auf diese Spieler hätte Dominic Thiem in der ersten Runde der French Open 2023 treffen können. Stattdessen bekommt es der zweifache Paris-Finalist zum Auftakt mit Pedro Cachin zu tun. Kein einfaches, aber ein vergleichsweise doch glückliches Los.

Zwar verlor der 29-Jährige das bisher einzige Aufeinandertreffen mit Cachin vor rund 14 Monaten bei seinem Comeback auf Marbella klar in zwei Sätzen, der Argentinier präsentierte sich in der laufenden Saison bislang aber alles andere als in Überform: Acht Siegen stehen 15 Niederlagen gegenüber. Zuletzt unterlag Cachin seinem Landsmann Sebastian Beaz beim ATP-250-Turnier in Lyon im Achtelfinale.

Thiem in Runde zwei gegen Coric?

Ohnedies darf Thiem mit seiner Auslosung in Paris mehr als zufrieden sein. Sollte der US-Open-Sieger von 2020 die Auftakthürde nehmen, würde er es in der zweiten Runde mit Borna Coric oder Federico Coria zu tun bekommen. Bei entsprechender Form scheint auch diese Aufgabe kein Ding der Unmöglichkeit.

Gleiches gilt auch für die dritte Runde, in der neben dem an Position 18 gesetzten Alex de Minaur auch Ilya Ivashka, Jack Draper oder Tomas Martín Etcheverry warten könnten. In Woche eins darf sich Thiem demnach nicht über mangelndes Losglück beschweren. Wenngleich Selbiges auch 2021 und 2022 gegolten hatte. Das Resultat: Der Niederösterreicher verlor zweimal in der ersten Runde.

Thiem in Paris zweimal im Finale

Die Niederlagen gegen Pablo Andujar und Hugo Dellien dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Thiem in Paris zumeist pudelwohl fühlte. 2018 und 2019 erreichte er am Bois de Boulogne jeweils das Finale, beide Male erwies sich Rafael Nadal als zu stark. Der Spanier ist in diesem Jahr aus bekannten Gründen nicht dabei.

Während der spanische Sandplatzkönig also pausieren muss, mauserte sich in den vergangenen Wochen ein Mann zum Mitfavoriten, den zu Beginn der Sandplatzsaison wohl noch nicht allzu viele Beobachter der Szene als Titelkandidaten bei den French Open eingestuft hätten: Daniil Medvedev. Der frischgebackene Rom-Sieger ist ein möglicher Achtelfinalgegner Thiems. Und trübt die guten Aussichten nach Woche eins aus österreichischer Sicht dann doch ein klein wenig.

Das Einzel-Tableau bei den French Open