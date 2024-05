French Open: Dominic Thiem - "Ich werde als Fan zurückkehren"

Dominic Thiem hat sich am Mittwoch von den French Open in Paris verabschiedet. Nach seinem Quali-Aus wurde der Österreicher von den französischen Tennisfans gebührend gefeiert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.05.2024, 01:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA pictures Dominic Thiem verabschiedete sich aus Roland Garros

Dominic Thiem hat am Mittwoch zum letzten Mal in seiner Karriere ein Match bei den French Open bestritten. Der Österreicher verlor in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den Finnen Otto Virtanen mit 2:6 und 5:7 und musste sich somit quasi durch die Hintertür aus Roland Garros verabschieden.

Dass der Abschied für Thiem dennoch ein würdiger war, lag großteils an den französischen Tennisfans. Wie bereits am Montag gegen Franco Agamenone wohnten auch der Partie gegen Virtanen wieder mehrere Tausend Zuschauer bei. Nach der Begegnung wurde der 30-Jährige mit Standing Ovations gewürdigt, von Turnierdirektorin Amelie Mauresmo gab es eine persönliche Roland-Garros-Trophäe.

"Danke für die tolle Atmosphäre in den vergangenen drei Tagen. So ist es ein schöner Abschied", meinte Thiem, dem auf seiner Abschiedstour eine Wildcard verwehrt worden war, auf dem Court. Dennoch blickte der US-Open-Sieger von 2020 voller Dankbarkeit auf seine Auftritte in Paris zurück: "Ich werde mich ein Leben lang daran erinnern und als Fan zurückkehren."

Thiem nimmt Rasensaison mit

"Ich habe über die Jahre eine tolle Beziehung zu diesem Turnier entwickelt, hatte viele tolle Resultate hier", erklärte Thiem, der in Paris 2018 und 2019 das Endspiel erreicht hatte. "Das ist das Major-Turnier mit meinen besten Resultaten, ich habe jedes Jahr genossen. Danke für die Erinnerungen."

Wie Thiem später in der Mixed Zone preisgab, wird er in den kommenden Wochen auch auf Rasen zu sehen sein. Bei welchen Turnieren er aufschlagen wird, ließ der ehemalige Weltranglistendritte vorerst offen. Diese Entscheidung wolle er in den "nächsten Tagen" treffen.

Hier das Quali-Tableau in Roland Garros 2024