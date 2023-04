French Open: Dominic Thiem nicht fix im Hauptfeld von Roland Garros

Dominic Thiem muss um seinen Startplatz beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison 2023 zittern. Stand jetzt ist der Österreicher auf einige Absagen oder eine Wildcard des Veranstalters angewiesen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.04.2023, 19:47 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem in Roland Garros 2022

Jan-Lennard Struff hat nach seinem Aus in München gegen den Schweizer Alexander Ritschard noch einmal betont, wie wichtig die vergangene Woche mit dem Viertelfinal-Einzug in Monte-Carlo für ihn in Hinblick auf die Teilnahme an den French Open war. Denn Struff wusste, dass man wohl auf Position 95 in den ATP-Charts stehen müsse, um sicher in Roland Garros spielen zu dürfen.

Während der Deutsche von neun Spielern, die ihr Protected Ranking in Anspruch nehmen würden sprach, sind es letztlich nur sieben geworden. Aber grundsätzlich war Struffs Rechnung richtig. Denn Dominic Thiem, die Nummer 101, fehlt aktuelle im Hauptfeld in Paris.

Thiem in München im Achtelfinale

Thiem hat die direkte Qualifikation um drei Plätze versäumt, kann aber auf zweierlei hoffen, um sich doch noch die Qualifikation zu ersparen: Dass ein paar Spieler doch nicht am Bois de Boulogne antreten. Oder dass ihm die Veranstalter wie schon bei den letzte beiden Grand-Salm-Turnieren in Flushing Meadows und Melbourne mit einer Wildcard bedenken. Ausgeschlossen ist das nicht: schließlich hat sich Dominic Thiem bei den French Open schon zweimal bis ins Finale gespielt.

Aktuell ist der 29-Jährige in München im Einsatz. Dort steht Thiem nach einem Erfolg gegen Constant Lestienne im Achtelfinale, wobei der Franzose nach dem ersten Satz aufgeben musste. Nächster Gegner am Donnerstag wird der Schweizer Marc-Andrea Huesler sein.

Hier das Einzel-Tableau in München

