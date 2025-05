Roland-Garros 2025: Ist Best-Of-Five ein Vorteil für Alexander Zverev?

In der ersten Runde von Roland-Garros trifft Alexander Zverev auf US-Boy Leaner Tien. Die Stolpergefahr dürfte vor allem auf der Assche gering sein. Zudem gibt es beim Grand Slam für einen formschwachen Topspieler eine Rettung, die später jedoch zum Nachteil werden kann.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 25.05.2025, 15:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev möchte in Roland-Garros seine beste Form finden.

Es gibt natürlich keine repräsentative Umfrage unter den Tennisfans, wie viel sie Alexander Zverev bei den French Open in Paris zutrauen. Das reine Bauchgefühl sagt, dass nicht allzu viele Enthusiasten dem gebürtigen Hamburger den großen Wurf in Paris zutrauen. Wahrscheinlich ist auch der Glaube an einen tiefen Lauf in der französischen Hauptstadt eher gering. Zu wechselhaft waren zuletzt die Auftritte des besten deutschen Spielers.

Mit Learner Tien wartet in der ersten Runde ein Gegner auf Zverev, der sicherlich auf dem Hardcourt eine deutlich gefährlichere Nummer wäre. Auf dem europäischen Sand dürfte die Fähigkeiten des jungen US-Amerikaners doch schnell an die eigenen Grenzen stoßen. Hinzu kommt, dass dieser auch drei Sätze gegen den Weltranglistenzweiten ziehen müsste, um als Sieger vom Court zu gehen. Eher unwahrscheinlich.

Alexander Zverev könnte ein altes Problem wieder einholen

Vor allem in der ersten Turnierwoche, wenn die Gegner ranglistentechnisch noch weniger Schwergewicht haben, ist der Spielmodus Best-Of-Five ein deutliches Plus für Alexander Zverev. Es bietet vor allem einen formschwankenden Spitzenspieler mehr Möglichkeiten, um ein eventuelles Tief in einem Match auszubügeln.

Doch zu viel zusätzliche Spielzeit sollte dadurch trotzdem nicht entstehen. Schon in jungen Jahren scheiterte Alexander Zverev häufig daran, dass viel Spielzeit in der ersten Woche zu fehlenden Kräften in der zweiten Turnierwoche führt. Eben genau dann, wenn die Kontrahenten auf demselben Level performen und Schwächen besser ausnutzen.

Alexander Zverev befindet sich aktuell fast in einem Teufelskreis. Aber immerhin hat dieser Kreis einen Rettungsschirm parat. Zumindest in den ersten Runden.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros 2025