Roland-Garros 2025 live: Lorenzo Musetti vs. Yannick Hanfmann im TV, Livestream und Liveticker

Lorenzo Musetti und Yannick Hanfmann treffen in der ersten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2025, 15:02 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti und Yannick Hanuman treffen in Paris aufeinander

Das ist natürlich eine ganz harte Nuss, die Yannick Hanfmann da zu knacken hat. Denn Lorenzo Musetti hat schon zu Beginn der europäischen Sandplatzsaison mit dem Finaleinzug in Monte-Carlo gezeigt, dass er zum erweiterten Favoritenkreis auch in Paris zählt.

Hanfmann allerdings kommt ebenfalls mit Selbstvertrauen in diese Partie: Schließlich konnte der Karlsruher in der Qualifikation bereits drei Matches gewinnen.

Musetti vs. Hanfmann - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Yannick Hanfmann und Lorenzo Musetti gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros