French Open: Dominic Thiem vs. Marin Cilic im "Betway Match of the Day"

Zwei Grand-Slam-Sieger gegeneinander und das in der ersten Runde eines Major-Turniers? Das Duell zwischen dem amtierenden US-Open-Champion Dominic Thiem und Marin Cilic (zweites Match nach 11:00 Uhr, hier im Liveticker) verspricht Hochspannung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2020, 11:31 Uhr

Das Schlagerspiel in der ersten Runde der French Open! Dominic Thiem trifft auf Marin Cilic

"Ich stelle mich auf einen langen Fight ein", verlautbarte Dominic Thiem vor seinem Erstrundenduell bei den French Open gegen Marin Cilic. Der Österreicher hatte bereits vor knapp drei Wochen Bekanntschaft mit dem Kroaten gemacht, konnte sich auf seinem Weg zum US-Open-Titel in vier umkämpften Sätzen durchsetzen, war aber nur knapp "an einem fünften Satz vorbeigeschrammt", wie der Österreicher erklärte.

Cilic gilt als Weltranglisten-40. als einer der unangenehmsten ungesetzten Spieler im gesamten Draw, darf gut und gerne als Hammerlos bezeichnet werden. Aber auch der Kroate wird mit seinem Auftaktlos alles andere als zufrieden sein. Auf der anderen Seite des Netzes steht nämlich Dominic Thiem, Nummer-Drei der ATP-Charts und French-Open-Finalist im letzten und vorletzten Kalenderjahr.

Nicht nur die Weltrangliste und die persönliche Historie am Bois de Bolougne spricht für den Österreicher, auch in Sachen Head-to-Head liegt Thiem klar in Front. Alle drei bisherigen Aufeinandertreffen gingen an den Mann aus Lichtenwörth, umkämpft waren diese aber allesamt. Als Vorteil für Cilic ist wohl auszumachen, dass der Kroate zuletzt Matcherfahrung auf Sand sammeln konnte, die Thiem aufgrund der knappen Pause nach den US Open verwehrt blieb.

Cilic mit mehr Matchpraxis auf Sand

Marin Cilic war nämlich beim ATP-Masters-1000-Event von Rom an den Start gegangen und schaffte dort den Sprung ins Achtelfinale. Auf dem Weg dorthin hatte der Weltranglisten-40. überraschend David Goffin aus dem Weg geräumt. Thiem hingegen war nach gut fünf Tagen Pause am Samstag vor zwei Wochen wieder in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt.

Fehlende Matchpraxis hin oder her, die Buchmacher beim Sportwettenanbieter "Betway" sehen Thiem als den glasklaren Favoriten. Die Quote auf einen Erfolg des Österreichers liegt bei 1,10. Bei einem Sieg Cilics gäbe es den siebenfachen Einsatz zu bejubeln!

