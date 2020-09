French Open: Ab 12:30 Uhr live - Dominic Thiem vs. Marin Cilic im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem steigt gegen Marin Cilic in die French Open 2020 ein. Das Match gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport, in Österreich im ORF und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2020, 11:24 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Auf den Außenplätzen... ... wird es indes nicht vor 12:00 Uhr losgehen. Das gab der französische Tennisverband soeben bekannt. Wir warten... ..., bis die Damen Kvitova und Dodin fertig sind. Derzeit steht es 2:2 im ersten Satz. Und wir bekommen dabei äußerst feines Sandplatztennis geliefert - so verbringt man die Wartezeit doch gerne! Wie bereits gestern... ... regnet es in Paris. Aber wo schlechte Nachrichten sind, da gibt es auch gute: Seit diesem Jahr verfügt der Court Philippe Chatrier, wo sich Thiem und Cilic die Ehre geben werden, über ein Dach. Der Regen wird uns also keinen Strich durch die Rechnung machen. Begrüßung Servus und herzlich Willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen Dominic Thiem und Marin Cilic.

© Getty Images Dominic Theim führt in der Bilanz gegen Marin Cilic

Insgesamt haben Dominic Thiem und Marin Cilic drei Mal auf der ATP-Tour gespielt, zuletzt bei den US Open in New York City. Bis jetzt hat der Österreicher alle Matches gewonnen. Und auch in Paris geht Thiem als Favorit in die Partie. Auch wenn die neuen Bälle dem Spiel des aktuellen US-Open-Champions nicht entgegenkommen.

Thiem hat nach seinem größten Karriere-Triumph ein paar Tage Pause gemacht, dann in Wien das Training aufgenommen. Seit Mitte der letzten Woche ist Thiem in Paris.

Thiem vs. Cilic - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Marin Cilic gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und im Eurosport Player und in Österreich im ORF.

