French Open: Ehemalige Doppel-Halbfinalistin Kirsten Flipkens sagt Start ab

Kirsten Flipkens wird bei den diesjährigen French Open nicht an den Start gehen. Die Doppel-Halbfinalistin des Jahres 2019 sagte ihre Teilnahme am zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres aufgrund einer Knöchelverletzung ab.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 21:13 Uhr

© Getty Images Kirsten Flipkens wird nicht in Paris spielen

Kirsten Flipkens und der Knöchel - das passt in dieser Saison bislang nicht wirklich zusammen. Nachdem sich die Belgierin zu Beginn des Jahres in der zweiten Runde des WTA-500-Turniers in Abu Dhabi gegen Sofia Kenin das Sprunggelenk verdreht und anschließend gehandicapt an den Australian Open teilgenommen hatte, musste Flipkens aufgrund einer neuerlichen Knöchelverletzung nun ihren Start bei den French Open absagen.

"Leider muss ich meine Absage für Roland Garros wegen meiner Knöchelverletzung bekannt geben. Ich möchte bei 100 Prozent sein und 100 Prozent geben können, wenn ich den Platz betrete. Natürlich tut es weh, bei einem Grand Slam zurückzuziehen - der erste Slam, den ich seit vielen Jahren verpasse", schrieb die 35-Jährige auf Twitter.

Zuletzt hatte Flipkens im Jahr 2012 ein Grand-Slam-Turnier verpasst, damals konnte sie nicht am Rasenklassiker in Wimbledon teilnehmen. Ein Jahr später erreichte die Belgierin im Südwesten Londons dann aber sogar das Halbfinale. Dies gelang Flipkens vor zwei Jahren auch in Paris, diesmal allerdings im Doppel.

Wann die Weltranglisten-92. auf die WTA-Tour zurückkehren wird, ist noch unklar. Zuvor will sich Flipkens jedenfalls vollständig von ihrer Verletzung erholen. "Ich muss geduldig sein, hart arbeiten und vor allem auf meinen Körper hören, um 100 Prozent gesund zurückzukommen", so die 35-Jährige.