French Open: Elina Svitolina scheitert überraschend an Nadia Podoroska

Große Überraschung im ersten Viertelfinale bei den French Open. Die Argentinierin Nadia Podoroska setzte sich überraschend gegen die Nummer drei der Setzliste, Elina Svitolina, durch.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 06.10.2020, 14:56 Uhr

Nadia Podoroska steht vollkommen überraschend im Halbfinale der French Open

In einem Match, das geprägt war von Breaks, erwischte Nadia Podoroska den besseren Start. Die Argentinierin zog mit 5:1 davon und konnte Satz eins schließlich zum 6:2 ausservieren. An der Anhäufung von Breaks änderte sich auch in Durchgang zwei wenig, diesmal blieb dies aber auf beiden Seiten der Fall. Bis zum Stand von 4:5 aus der Sicht von Elina Svitolina.

Als die Ukrainierin gegen den Matchverlust aufschlug, begann die Nummer drei der Setzliste zu zittern. Zwar konnte Svitolina zwei Matchbälle entschärfen, den dritten konnte Podoroska aber verwandeln. "Ich bin sehr glücklich", meinte eine sichtlich überwältigte Podoroska im Anschluss an ihren Erfolg. Die Argentinierin ist die erste Qualifikantin, die es jemals in das Halbfinale der French Open geschafft hat.

In diesem wartet nun die Siegerin der Partie zwischen den beiden Überraschungsdamen Iga Swiatek und Martina Trevisan.

