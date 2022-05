French-Open-Finalistin Anastasia Pavlyuchenkova beendet Saison

Anastasia Pavlyuchenkova hat ihre Saison 2022 vor den French Open, bei denen die Russin im Vorjahr das Endspiel erreichte, verfrüht beendet. Langwierige Knieprobleme zwingen sie nun zu einer Pause, erklärte die 30-Jährige.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 18.05.2022, 14:56 Uhr

Anastasia Pavlyuchenkova muss ihre Saison 2022 beenden

Vorjahresfinalistin Anastasia Pavlyuchenkova hat ihre Teilnahme an den French Open verletzungsbedingt absagen müssen. Die 30-jährige Russin leidet an langwierigen Knieproblemen, die sie nun zwangen, das Sandplatz-Highlight vom 22. Mai bis 5. Juni auszulassen und ihre Saison vorzeitig zu beenden. "Ich habe entschieden, mir mehr Zeit zu nehmen und im nächsten Jahr stärker zurückzukommen", schrieb Pavlyuchenkova bei Instagram.

Pavlyuchenkova hatte bereits nach den Australian Open im Januar, wo die Russin in der dritten Runde scheiterte, eine Pause eingelegt und war zuletzt wenig erfolgreich auf Sand auf die WTA-Tour zurückgekehrt. Bei den beiden WTA-1000-Events von Madrid und Rom setzte es für die 30-Jährige jeweils eine Niederlage zum Auftakt. Gegen Sara Sorribes Tormo und Leylha Fernandez glückte Pavlyuchenkova jeweils lediglich ein Satzgewinn.

Vondrousova und Svitolina fehlen ebenso

Auch die Tschechin Marketa Vondrousova, Finalistin von 2019 in Paris und Silbermedaillen-Gewinnerin bei Olympia in Tokio, wird in Roland Garros aufgrund eines Eingriffs am Handgelenk fehlen. Zudem hat auch Elina Svitolina bei den Damen ihren Start am Bois de Bolougne abgesagt, die Ukrainerin gab jedoch vor wenigen Tagen bekannt, zusammen mit Ehemann Gael Monfils eine Tochter zu erwarten.

Als Favoritin beim zweiten Grand Slam des Jahres geht zweifelsohne Iga Swiatek ans Werk, die nach ihrem Titelgewinn in Rom bereits seit 28 Matches ohne Niederlage ist. Zuletzt gewann die Polin gleich fünf Turniere am Stück, vier davon auf WTA-1000-Niveau. Bei den French Open greift Swiatek nach ihrem erst zweiten Grand-Slam-Titel, 2020 hatte die Weltranglistenerste in Paris ihren ersten Major-Titel gewonnen.