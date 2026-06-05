French Open 2026 live: Flavio Cobolli vs. Matteo Arnaldi im TV, Livestream, Liveticker

Flavio Cobolli trifft im Halbfinale der French Open 2026 auf seinen italienischen Landsmann Matteo Arnaldi - ab ca. 19.00 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei HBO Max und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.06.2026, 18:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Ein Wehklagen gab es in Bella Italia, nachdem Lorenzo Musetti die French Open 2026 absagen und Jannik Sinner die Segel bereits nach der zweiten Runde streichen musste. Doch da es genügend andere Spieler gibt, die mal schnell in die Bresche springen können, dürfen sich die Azzurri dennoch auf ein Halbfinale ihrer Landsleute freuen. So stehen sich dort die Spezln Flavio Cobolli und Matteo Arnaldi gegenüber.

Und auf der ATP-Tour haben es die beiden “Bros” offiziell bislang schiedlich und friedlich getan. Nachdem der 24-jährige Arnaldi 2023 in Umag triumphieren konnte, revanchierte sich der ein Jahr ältere Cobolli im vergangenen Jahr in Roland Garros. Auf Challenger-Ebene hatte Arnaldi mit 2:1 knapp die Nase vorne.

Cobolli vs. Arnaldi - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Flavio Cobolli und Matteo Arnaldi startet ab ca. 19 Uhr (angesetzt als zweites Match nach 14:30 Uhr, nicht vor 19 Uhr).

Im TV überträgt Eurosport, im Livestream seid ihr HBO Max gut aufgehoben

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros