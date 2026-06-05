French Open 2026 live: Alexander Zverev vs. Jakub Mensik im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Halbfinale der French Open 2026 auf Jakub Mensik. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV, im Livestream bei HBO Max und ServusTV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2026, 17:11 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Jakub Mensik

Alexander Zverev fehlen nur mehr zwei Siege zu seinem ersten Grand-Slam-Titel. Im Halbfinale von Roland-Garros trifft der Deutsche, der seit dem Aus des Weltranglistenersten Jannik Sinner der Topfavorit auf den Turniersieg ist, auf den Tschechen Jakub Mensik.

Gegen Mensik, der im Viertelfinale gegen Joao Fonseca gewann, hat Zverev bislang einmal gespielt. Beim ATP-Masters-1000-Event in Madrid siegte der Weltranglistendritte vor wenigen Wochen in drei Sätzen.

Zverev vs. Mensik - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Jakub Mensik gibt es ab 14:30 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV sowie im Livestream bei HBO Max und ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros