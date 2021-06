French Open: Halbfinale! Tamara Zidansek prolongiert Sensationslauf gegen Paula Badosa

Tamara Zidansek qualifizierte sich durch einen dramatischen Dreisatzerfolg über Paula Badosa bei den French Open für das erste Grand-Slam-Halbfinale ihrer Karriere.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.06.2021, 14:38 Uhr

Die Nerven, sie waren sowohl Paula Badosa als auch Tamara Zidansek im ersten Viertelfinalduell der diesjährigen French Open deutlich anzumerken. Die favorisierte Spanierin führte im ersten Satz bereits mit 3:0 und Doppelbreak, gewinnen sollte den Eröffnungsdurchgang letztlich aber die Weltranglisten-85. aus Slowenien - 7:5 hieß es nach 55 Minuten.

Im zweiten Abschnitt schien Zidansek bereits dem Sieg entgegenzusteuern, ab dem Stand von 4:2 sicherte sich aber Badosa - unter kräftiger Mithilfe der Slowenin - die nächsten vier Games und schaffte somit den Satzausgleich.

Es sollte nicht die letzte Wende dieser packenden Begegnung sein: Zidansek erholte sich im alles entscheidenden dritten Akt von einem raschen 0:2-Rückstand und brachte in weiterer Folge ihre Aufschlagspiele ebenso wie Badosa recht souverän durch. Im 13. Spiel wehrte Zidansek dann drei Breakbälle der Ibererin ab und vollzog ein Game darauf den finalen Angriff.

Nach 2:26 Stunden Spielzeit verwertete Zidansek ihren zweiten Matchball mit einem Vorhandwinner. Die Slowenin steht nach dem 7:5, 4:6 und 8:6-Sieg zum ersten Mal in ihrer Karriere in einem Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. In diesem bekommt es die 23-Jährige am Donnerstag mit Elena Rybakina oder Anastasia Pavlyuchenkova zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros