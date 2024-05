French Open: Hammer! Alexander Zverev trifft zum Auftakt auf Rafael Nadal

Wahnsinn! Alexander Zverev trifft in der ersten Runde der French Open auf Rafael Nadal.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.05.2024, 16:44 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev eröffnet gegen Rafael Nadal

Die Auslosung für die French Open 2024 hat bei den Herren gleich in der ersten Runde einen absoluten Kracher hervorgebracht. Alexander Zverev trifft zum Auftakt des Sandplatzklassikers auf den 14-fachen Paris-Sieger Rafael Nadal, der in diesem Jahr zum letzten Mal in der französischen Hauptstadt aufschlagen könnte.

Zverev und Nadal standen sich bei den French Open vor zwei Jahren im Halbfinale gegenüber. Damals verletzte sich der deutsche Olympiasieger schwer am Knöchel und musste aufgeben, Nadal holte anschließend den Titel. In diesem Jahr hat Zverev nach seinem Turniersieg in Rom die Favoritenrolle inne.

Sollte sich Zverev gegen Nadal durchsetzen, würde er in Runde zwei auf David Goffin oder Giovanni Mpetshi Perricard treffen. Im Achtelfinale könnte Holger Rune warten, potentieller Viertelfinalgegner ist Daniil Medvedev. Der Russe trifft in der ersten Runde auf Dominik Koepfer.

Djokovic mit guter Auslosung

Da Zverev in der oberen Hälfte landete, ist Novak Djokovic laut Papierform der etatmäßige Halbfinalkontrahent. Der Serbe eröffnet seinerseits gegen Pierre-Hugues Herbert und darf mit seiner Auslosung grundsätzlich zufrieden sein. Bereits im Viertelfinale könnte es zur Neuauflage des Vorjahresendspiels mit Casper Ruud kommen.

In der unteren Hälfte steuern die zuletzt verletzten Jannik Sinner und Carlos Alcaraz auf ein Halbfinalduell zu. Sinner trifft in Runde eins auf Christopher Eubanks, Alcaraz auf einen Qualifikanten. Das Highlight in diesem Teil des Draws stellt die Erstrundenpartie zwischen Andy Murray und Stan Wawrinka dar.

Der Österreicher Sebastian Ofner trifft in der ersten Runde indes auf den Franzosen Terence Atmane. Danach würde es gegen den an Position 20 gesetzten Argentinier Sebastian Baez oder einen Qualifikanten gehen.

Hier geht es zur kompletten Auslosung

