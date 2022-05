French Open: Iga Swiatek fliegt in die dritte Runde

Iga Swiatek hat auch in ihrem zweiten Match bei den French Open 2022 ihre herausragende Form bestätigt. Die Weltranglisten-Erste besiegte Alison Riske aus den USA mit 6:0 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2022, 18:44 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek siegt und siegt und siegt ...

Iga Swiatek mag ihre Favoritenstellung auf den Titel in Roland Garros 2022 mit dem 6:0 und 6:2 gegen Alison Riske noch einmal ausdrücklich unterstrichen haben - als Bewerbung für einen Einsatz in einer Night Session taugte der Auftritt der Nummer eins der Welt aber wieder nicht. Denn wie schon gegen Lesia Tsurenko hielt sich Swiatek auch gegen Riske viel zu kurz auf dem Court auf, um die anspruchsvollen Preise für die abendlichen Zuschauer zu rechtfertigen.

54 Minuten gegen Tsurenko, 61 gegen Riske - das hat noch nicht ganz das Niveau von Steffi Graf in deren bester Zeit. Aber viel fehlt nicht mehr zur Dominanz der Gräfin. Spielerische Parallelen zur legendären Deutschen gibt es eher wenige, dazu hat sich auch das Material zu sehr verändert. Was aber ins Auge sticht: Die unglaubliche Beinarbeit von Swiatek, die jener von Graf sehr ähnelt. Die Polin ist im Grunde immer ready und schon am Ball, egal, was die jeweilige Gegnerin anbietet. Der Erfolg gegen Riske war der 30. Match-Sieg in Folge.

Und diese nächste Gegnerin wird Danka Kovinic aus Montenegro sein. Kovinic gewann gegen Anna Karolina Schmiedlova mit 6:3 und 7:5.

