French Open: Iga Swiatek - Sieg Nummer 33 als verspätetes Geburtstagsgeschenk?

Iga Swiatek möchte ihr 22. Lebensjahr mit dem 33. Match-Sieg in Folge beginnen. Gegnerin im Viertelfinale der French Open 2022 wird die US-Amerikanerin Jessica Pegula sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2022, 07:46 Uhr

© Getty Images Bei den French Open heißt es immer noch: Das Feld gegen Iga Swiatek

Iga Swiatek hat am gestrigen Dienstag ihren 21. Geburtstag gefeiert, Gilles Morreton, der Präsident des Französischen Tennisverbandes hat mit einer Torte gratuliert, Mats Wilander und Alx Corretja mit einem Ständchen. Beides wird die Turnierfavoritin nicht weiter ablenken, Swiatek muss im zweiten Match nach 12 Uhr gegen Jessica Pegula aus den USA ran. Die beiden Kontrahentinnen kennen sich nicht besonders gut, es gab erst zwei Treffen. Pegula gewann das erste 2019 in Washington in drei Sätzen, Swiatek glich auf dem Weg zum Titel in Miami vor ein paar Wochen aus.

Pegula ist der Einstieg in das Turnier nicht ganz leicht gefallen, gegen Anhelina Kalinina musste sie in Runde zwei über drei Sätze wie auch im Achtelfinale gegen Irina Camelia Begu. Swiatek andererseits brauste über Lesia Tsurenko und Alison Riske hinweg, wackelte ein klein wenig gegen Dank Kavonic und schon deutlich mehr gegen Qinwen Zheng, die 19-jährige Chinesin. Die nahm der seit 32 Matches ungeschlagenen Polin tatsächlich einen Satz ab.

Das Feld gegen Iga Swiatek - immer noch Außenseiter

Wie das gelingen konnte? Nun, Zheng spielte furchtlos, streute neben ihren mächtigen Grundschlägen auch ein paar Stopps ein. Swiatek dagegen agierte ungeduldig und fehlerhaft. Manchmal hatte man den Eindruck, dass die Weltranglisten-Erste sogar zu früh am Ball steht und mit der „gewonnenen“ Zeit nichts anzufangen wusste. Es wäre überraschend, würde Jessica Pegula Iga Swiatek vor ähnliche Probleme stellen.

Könnte das in einem möglichen Halbfinale Veronika Kudermetova oder Daria Kasatkina gelingen? Die beiden Russinnen eröffnen heute den Court Philippe-Chatrier, vor allem Kasatkina hat im Achtelfinale gegen Camila Giorgi voll überzeugt. Das variantenreiche Spiel der Russin überforderte Giorgi schon früh, da ist bei Iga Swiatek schon mit mehr Gegenwehr zu rechnen.

Denn auch nach dem Ausscheiden aller übrigen Top-Ten-Spielerinnen gilt: Das Feld ist gegen Iga Swiatek immer noch Außenseiter.

