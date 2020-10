French Open: Iga Swiatek stürmt ins Halbfinale

Iga Swiatek hat ihrem Sensations-Erfolg gegen Simona Halep bei den French Open 2020 einen weiteren folgen lassen: Die Polin besiegte Martina Trevisan mit 6:3 und 6:1 und trifft am Donnerstag im Halbfinale auf die Argentinierin Nadia Podoroska.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 06.10.2020, 22:33 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek steht in ihrem ersten Major-Halbfinale

In die Vorschlussrunden-Partie geht Swiatek, in der WTA-Weltrangliste auf Position 54 notiert, als Favoritin. Swiateks Gegnerin, die Argentinierin Nadia Podoroska, hat bei den French Open Geschichte geschrieben. Die 23-Jährige schaffte als erste Qualifikantin bei dem Turnier in Roland Garros seit Beginn der Open Era 1968 den Einzug ins Halbfinale. Podoroska besiegte die klar favorisierte Ukrainerin Elina Svitolina (Nr. 3) am Dienstag 6:2, 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Paris