French Open: Iga Swiatek träumt von einem Mixed-Doppel mit Rafael Nadal

Nicht nur für Iga Swiatek wäre ein gemischtes Doppel mit Rafael Nadal ein absoluter Traum.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 27.05.2022, 08:00 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek würde ein Mixed-Double mit Rafael Nadal wohl nicht ablehnen

Es wäre wohl ausgesprochen arrogant und vermessen, zu behaupten, dass sich Iga Swiatek bei den Pressekonferenzen nach ihren Matches schwer langweilen würde - bei den eindeutigen Ergebnissen gibt es abseits eindrucksvoller Bestmarken, wie etwa ihrem 30. Sieg in Folge, allerdings recht wenig zu besprechen. So auch nach dem klaren 6:0,-6:2-Zweitrunden-Erfolg gegen die US-Amerikaner Alison Riske am Donnerstagnachmittag.

Auch die folgende Gegnerin Danka Kovinic bürgt, bei allem Respekt für die Montenegrinerin, nicht für ausufernden Gesprächsstoff. Und somit blieb der Polin etwas Zeit, um erneut über ihr großes Idol aus Mallorca zu referieren: "Rafal Nadal ist eine große Inspiration für mich, das ist unbestreitbar. Ich habe in einem kleinen Notizbuch alles aufgeschrieben, was er gemacht hat. Ich habe versucht ihn zu kopieren, aber für uns Mädchen ist es schwer in nachzuahmen, weil er mehr Kraft in seinen Schlägen hat."

Rafael Nadal ist der Traum mehrerer Tennis-Damen

Die Weltranglisten-Erste ließ auch einen großen Herzenswunsch an die Öffentlichkeit dringen: "Ich würde gerne ein gemischtes Doppel mit ihm spielen - allerdings, wann hat er das letzte Mal ein Mixed gespielt?" Jedoch nur, um kurz danach wieder zu zeigen, welch wahrhaft großer Fan sie vom 21-fachen Grand-Slam-Champion ist: "Allerdings ziehe ich es vor, dass er sich auf seine Einzel-Matches konzentriert."

Mit ihrem exklusiven Wunsch ist Swiatek übrigens nicht alleine - auch Sloane Stephens hatte in einem Interview Anfang des Jahres festgestellt, dass eine Mixed-Paarung mit dem "Stier aus Manacor" ein absoluter Traum wäre. Die Liste ließe sich mit Sicherheit leicht erweitern.