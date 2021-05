French Open in Gefahr? Simona Halep zog sich "kleinen Riss in der linken Wade" zu

Pech für Simona Halep: Die Rumänin droht aufgrund eines Risses in der linken Wade für die French Open auszufallen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.05.2021, 20:27 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Simona Halep zog sich eine Verletzung an der Wade zu

Es schien alles so gut zu laufen für Simona Halep: Die Weltranglistendritte führte in ihrer Zweitrundenbegegnung beim WTA-1000-Turnier von Rom gegen Angelique Kerber klar mit 6:1 und 3:3 und hatte das Geschehen weitgehend im Griff. Doch dann verletzte sich die Rumänin an der linken Wade, beendete die Partie vorzeitig und humpelte mithilfe ihrer Gegnerin vom Platz.

Wenige Tage später kennt die 29-Jährige nun auch ihre Diagnose."Nach einem MRI hier in Rom kann ich bestätigen, dass ich einen kleinen Riss hoch oben in der linken Wade habe", schrieb Halep auf Twitter. Nach ihrem Heimflug werde sie im Pool und im Fitnessstudio mit dem Genesungsprozess beginnen, um so schnell wie möglich auf die Tour zurückkehren zu können.

Wie lange Halep ausfallen wird, ließ sie indes offen. Aufgrund der Schwere der Verletzung ist allerdings zu befürchten, dass die Rumänin die am 30. Mai beginnenden French Open in Paris verpassen könnte. 2018 hatte die Weltranglistendritte in Roland Garros ihren ersten Grand-Slam-Titel geholt.

Ganz abschreiben möchte Halep das zweite Major-Event des Jahres aber noch nicht. "Ich bleibe positiv und werde alles tun, um meine Rückkehr zu beschleunigen. Nochmals vielen Dank und bis bald", so die 29-Jährige in Richtung ihrer Fans.