French Open: Jannik Sinner und Carlos Alcaraz im Anflug auf den Sandplatzklassiker

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sind für die French Open offenbar rechtzeitig fit geworden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.05.2024, 21:25 Uhr

© Getty Images Ab nach Paris: Jannik Sinner und Carlos Alcaraz

Jannik Sinner hofft nach wie vor auf einen Start bei den French Open. Am Dienstag reiste der amtierende Australian-Open-Sieger, der zuletzt mit Hüftproblemen zu kämpfen hatte, in die französische Hauptstadt, um sich vor Ort auf den Sandplatzklassiker am Bois de Boulogne vorzubereiten.

In den vergangenen Tagen trainierte Sinner in seiner Wahlheimat Monte-Carlo, am Mittwoch dürfte er in Paris seine erste Einheit absolvieren. Der 22-Jährige wäre - sollte er sich für einen Start entscheiden - beim zweiten Major des Jahres hinter Novak Djokovic an Position zwei gesetzt.

Alcaraz trainiert nach wie vor mit Tapeverband

Mit Carlos Alcaraz wurde zudem ein weiterer Mitfavorit auf den Titel offenbar rechtzeitig fit. Der Spanier laboriert seit dem Turnier in Monte-Carlo an Ellbogenproblemen, wird am Mittwoch aber nach Paris reisen. Auch in den jüngsten Trainingseinheiten trug der ehemalige Weltranglistenerste noch einen Tapeverband.

Die Auslosung für die French Open findet am Donnerstag um 14:00 Uhr statt. Laut Reglement können verletzte Spieler allerdings auch später noch zurückziehen.