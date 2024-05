French Open: Jule Niemeier schafft Sprung ins Hauptfeld!

Jule Niemeier hat sich bei den French Open souverän für das Hauptfeld qualifiziert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.05.2024, 12:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jule Niemeier steht in Paris im Hauptfeld

Jule Niemeier wird bei den French Open 2024 im Hauptwettbewerb aufschlagen. Die Deutsche setzte sich am Donnerstag in der dritten Qualifikationsrunde gegen die Ungarin Dalma Galfi klar mit 6:4 und 6:1 durch und blieb auf dem Weg ins Hauptfeld somit auch ohne Satzverlust. Insgesamt gab die 24-Jährige in der Qualifikation nur zwölf Games ab.

Niemeier ist neben Angelique Kerber, Tatjana Maria, Tamara Korpatsch und Laura Siegemund die fünfte deutsche Hauptfeld-Starterin bei den French Open. Am Freitag könnte Eva Lys noch nachziehen.

Das Quali-Tableau im Überblick