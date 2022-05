French Open: Krawietz/Mies in der ersten Runde ausgeschieden

Die zweimaligen French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies sind in Roland Garros schon in der ersten Runde gescheitert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 25.05.2022, 20:46 Uhr

© Getty Images

Das an Nummer neun gesetzte deutsche Tennis-Spitzendoppel unterlag in seinem Auftaktmatch dem finnisch-britischen Duo Harri Heliövaara/Lloyd Glasspool mit 4:6, 2:6. "KraMies" hatten 2019 und 2020 den Doppel-Wettbewerb in Paris gewonnen, im vergangenen Jahr musste Mies nach einer Knie-Operation passen.

"Wir haben heute nicht gut gespielt, und unsere Gegner haben ihre Sachen solide gemacht", sagte Krawietz: "Natürlich tut es im ersten Moment sehr weh." Mies berichtete, dass sich das Team bei den Triumphen im Turnierverlauf steigern konnte: "Dann sind wir in einen Flow gekommen."

Heliövaara/Glasspool gehörten dagegen zu den stärksten ungesetzten Gegnern, sagte Mies: "Wir wussten, dass wir in der ersten Runde schon voll da sein mussten. Das haben wir nicht geschafft."

Mit ihrem Premierenerfolg 2019 hatten beide eine große Aufmerksamkeit auf die Doppel-Wettbewerbe gelenkt. In der Geschichte des Profi-Tennis seit 1968 hatte zuvor noch kein Duo aus zwei deutschen Spielern bei einem Grand-Slam-Turnier den Titel gewonnen.

