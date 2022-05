French Open live: Angelique Kerber vs. Elsa Jacquemot im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber trifft in der zweiten Runde der French Open auf die Französin Elsa Jacquemot. Das Duell ist als erstes Match des Tages am Court Philippe-Chatrier angesetzt und wird live im TV und Stream bei Eurosport angeboten. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.05.2022, 19:10 Uhr

Angelique Kerber bekommt es in Runde zwei der French Open mit einer Französin zu tun

Angelique Kerber hat in ihrem Erstrundenduell mit Magdalena Frech einmal mehr ihren unerbittlichen Kampfgeist bewiesen - und sich so in einer hochdramatischen Partie ihr Ticket für die zweite Runde der French Open gesichert. In dieser trifft die dreifache Grand-Slam-Siegerin nun auf die Französin Elsa Jacquemot.

Die Deutsche geht zwar als Favoritin ins Duell mit Jacquemot, spannend wird aber zu sehen sein, inwieweit sich Kerber nach ihrem Comeback-Sieg gegen Frech regenerieren konnte. Die 34-Jährige hatte nämlich betont, ziemlich platt zu sein - zumal sie erst am Samstag vor Beginn der French Open in Straßburg ein hochdramatisches Finale hatte gewinnen können.

Kerber vs. Jacquemot - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Angelique Kerber und Elsa Jacquemot ist als erste Partie des Tages am Court Philippe-Chatrier (ab 12:00 Uhr) angesetzt und wird live im TV und Stream bei Eurosport angeboten. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.

Hier geht´s zum Damen-Tableau bei den French Open!