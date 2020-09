French Open LIVE: Angelique Kerber vs. Kaja Juvan im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber startet morgen als zweites Match nach 11:00 Uhr gegen die Slowenin Kaja Juvan in die French Open. Das Match könnt ihr hier im Matchtracker mitverfolgen, außerdem überträgt Eurosport das Spiel live im FreeTV, sowie im Livestream im Eurosport Player.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2020, 11:29 Uhr

Angelique Kerber trifft in der ersten Runde der French Open auf Kaja Juvan

Drei Mal durfte Angelique Kerber bislang in der höchsten Kategorie der Tennisszenerie jubeln, bei den Australian Open, in Wimbledon und bei den US Open. Verwehrt ist der Bremerin dieser Triumph aber bislang noch in Paris bei den French Open geblieben, zwei Viertelfinali waren für Deutschlands Nummer eins bislang das höchste der Gefühle.

In diesem besonderen Tennisjahr 2020 wagt die Deutsche nun einen weiteren Anlauf auf Grand-Slam-Titel Nummer vier. Ein Anlauf, der am heutigen Montag gegen Kaja Juvan aus Slowenien seinen Start finden soll. Die Ausgangslage ist klar, Kerber geht als Weltranglisten-22. als klare Favoritin in dieses Match, ist Juvan doch erst auf Platz 103 der WTA-Charts zu finden. Es ist das erste Duell der beiden Damen.

Kerber vs. Juvan - wo es einen Livestream gibt

Das Erstrundenmatch zwischen Angelique Kerber und Kaja Juvan ist als zweites Match nach 11:00 Uhr auf Court 14 angesetzt. Ihr könnt den ersten Auftritt der Deutschen hier im Matchtracker verfolgen, außerdem überträgt Eurosport das Match live im FreeTV, sowie im Livestream im Eurosport Player.