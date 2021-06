French Open: Mitfavoritin Aryna Sabalenka scheitert, Victoria Azarenka schlägt Madison Keys

Die Weltranglistenvierte und an Position drei gesetzte Aryna Sabalenka scheiterte bei den French Open in der dritten Runde an Anastasia Pavlyuchenkova. Im Achtelfinale trifft die Russin nun auf Victoria Azarenka, die Madison Keys in zwei Sätzen besiegte.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.06.2021, 13:22 Uhr

Nachdem mit Ashleigh Barty und Naomi Osaka die beiden Weltranglistenführenden bereits die Heimreise angetreten hatten, galt die Nummer drei des Turniers Aryna Sabalenka neben Titelverteidigerin Iga Swiatek vor Beginn der dritten Runde als eine der heißesten Anwärterinnen auf einen Triumph am Bois de Boulogne. Sämtliche Träume vom ersten Grand-Slam-Sieg lösten sich aber bereits in der dritten Runde in Luft auf.

Denn Sabalenka zog gegen Anastasia Pavlyuchenkova mit 4:6, 6:2 und 0:6 den Kürzeren. Nach dem zweiten Durchgang unterzog sich die Russin einer Behandlungspause, viel anzumerken war ihr davon im dritten Abschnitt aber nicht - allerdings profitierte die 29-Jährige im allen entscheidenden Satz auch von 16 unerzwungenen Fehlern ihrer Kontrahentin.

Besser erging es Sabalenkas Landsfrau Victoria Azarenka: Die Belarusin schlug Madison Keys auf dem Court Philippe-Chatrier mit 6:2 und 6:2. Sie trifft im Achtelfinale nun auf Pavlyuchenkova.

Im ersten Match auf dem Court Suzanne-Lenglen fuhr indes Elena Rybakina einen souveränen 6:0 und 6:4-Erfolg über Elena Vesnina ein. Auf Court 7 gab es hingegen eine kleine Überraschung: Tamara Zidansek, die sich in der ersten Runde gegen Bianca Andreescu behauptet hatte, besiegte Katerina Siniakova mit 0:6, 7:6 (5) und 6:2.

