French Open: Naomi Osaka wollte von Iga Swiatek erst mal nichts wissen

Naomi Osaka hat am Sonntag für das spektakuläre Zweitrundenmatch gegen Titelverteidigerin Iga Swiatek vorgelegt - die Polin hat am Montag nachgezogen. Osaka war dennoch irritiert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.05.2024, 17:53 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka

Denn die Japanerin gehört zu den Spielerinnen, die erst mal nichts von ihrem Losglück (oder -pech) wissen wollen. Eine gründliche Draw-Analyse? Gibt's im Team Osaka, zumindest nach außen hin bis zur Chefin, nicht.

Osaka aber erfuhr ihr vermutliche Zweitrundengegnerin dennoch am Sonntag. "Ich hab wirklich nicht gewusst", sagte sie. Und lachte: "Aber dann habe ich mich gewundert, wieso mich jeder nach dem Draw fragt." Sie habe zumindest gewusst, dass sie in der oberen Hälfte gelandet sei. "Und dann meint ich scherzhaft: Es ist ja nicht so, dass ich gegen Iga spielen würde..? Und dann waren alle plötzlich komplett still. Da war mir klar, ohhh..."

Aber die nächste Runde sei die einzige, von der sie wisse. "Das ist alles, worauf ich mich fokussiere."

"Aber ich bin sehr aufgeregt. Ich habe ihr viel zugeschaut als ich schwanger war. Und ehrlich gesagt: Ich denke, es ist eine Ehre, gegen sie bei den French Open zu spielen, weil sie hier mehr als nur ein Mal gewonnen hat. Es ist eine große Ehre und Herausforderung für mich."

Swiatek gegen Osaka gab's erst zwei Mal

Dem ist natürlich so. Konkret hat Swiatek in Roland-Garros bereits drei Mal gesiegt. Und es gibt dann doch einige Tennisfans, die sich von dem Duell Swiatek gegen Osaka mehr für die Zukunft erhoffen.

Bislang nämlich gab es diese Begegnung nur zwei Mal: 2019 in Toronto siegte Osaka in zwei Sätzen (7:6 (4), 6:4); 2022 in Miami gewann Swiatek glatt (6:4, 6:0).

Die Favoritin ist diesmal klar - Swiatek natürlich. Sie hat die French Open in 2020, 2022 und 2023 gewonnen.

Während Osaka sich in ihrem Erstrundenduell gegen Lucia Bronzetti über drei Sätze quälte, gab Swiatek bei ihrem Auftakt gegen Leolia Jeanjan gerade mal drei Spiele ab.