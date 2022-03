French Open: Novak Djokovic darf starten - Stand jetzt

Wenn sich die gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr ändern, wird Novak Djokovic in Roland Garros 2022 starten dürfen. Das gab Turnierdirektorin Amélie Mauresmo am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.03.2022, 13:58 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird wohl die Chance zur Titelverteidigung in Roland Garros bekommen

Wenn Rafael Nadal Ende Mai seinen Angriff auf den 14. Titel in Paris und das 22. Championat bei einem Major überhaupt startet, dann sollte sein größter Konkurrent mit von der Partie sein. Denn, wie Turnierdirektorin Amélie Mauresmo am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Roland Garros bekannt gab, wird es kein Impfmandat bei den Offenen Französischen Tennismeisterschaften 2022 geben. Dies bedeutet, dass Djokovic starten darf. In Australien war dem Serben die Chance auf die Titelverteidigung von den Behörden noch verwehrt worden.

Djokovic hatte gegen Nadal im vergangenen Jahr in einem berauschenden Halbfinale in vier Sätzen gewonnen, war danach im Endspiel gegen Stefanos Tsitsipas nach einem 0:2-Satzrückstand noch zurück gekommen.

Djokovic wohl in Monte Carlo am Start

Eine kleine Einschränkung gibt es aber doch, wie Mauresmo und der Präsident des Französischen Tennisverbandes, Gilles Moretton, hinzufügten. Dann nämlich, wenn sich die Pandemie-Lage wieder verschärfen sollte. Und die französische Regierung neue Regeln aufstellt.

Der nächste Auftritt von Novak Djokovic wird beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo erwartet. Für die gerade laufenden Events in Indian Wells und ab kommender Woche in Miami hat der 20-malige Grand-Slam-Champion absagen müssen. Als Ungeimpfter durfte er nicht in die USA einreisen.