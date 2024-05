French Open: Novak Djokovic schlägt Herbert in drei Sätzen

Novak Djokovic hat bei den French Open 2024 die zweite Runde erreicht. Er schlug Lokalmatador Pierre-Hugues Herbert in drei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.05.2024, 23:17 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

6:4, 7:6 (3), 6:4 hieß es nach 2 Stunden und 31 Minuten Spielzeit, in einem anschaulichen Spielchen.

Djokovic startete stark, schaffte früh das Break, das er transportierte; auch im zweiten Durchgang nahm er Herbert gleich den Aufschlag ab, kassierte aber umgehend das Rebreak. Herbert brachte nun seine Offensive öfters durch, Djokovic hingegen fehlte etwas Power, im Tiebreak aber zog er dann das Tempo wieder an.

Herbert ärgerte Djokovic aber auch im dritten Durchgang weiter, variierte mit dem Slice und Netzangriffen. Beim 5:4 aber packte Djokovic noch mal alle Konstanz aus, trotz einer Schrecksekunde, als er auf dem Weg zu einem Stopp wegrutschte. Dann aber folge ein famoser Rückhandpassierball aus dem Lauf, Herbert fabrizierte beim Matchball einen Doppelfehler...

"Im dritten Satz habe ich nicht so recht meine Returnposition gefunden", so Djokovic im On-Court-Interview (zur Freude der Zuschauer auf Französisch). "Ich wusste aber, wie wichtig der Tiebreak war, da habe ich mich noch mal extra konzentriert. Und in den wichtigen Momenten mein bestes Tennis gespielt."

Djokovic trifft nun auf den Spanier Roberto Carballes Baena, die Nummer 63 der Welt.

Schafft Djokovic in Paris die Trendwende?

Djokovic hofft in Paris auf eine positive Wendung seiner bislang durchwachsenen Saison. Noch hat der Weltranglisten-Erste in 2024 kein Finale erreicht, geschweige denn einen Titel gewonnen. Bei den Australian Open war im Halbfinale gegen den späteren Sieger Jannik Sinner Schluss, in Indian Wells folgte eine sensationelle Niederlage gegen den italienischen Qualifikanten Luca Nardi.

Auch auf Sand ist Djokovic bislang seiner Form hinterhergelaufen.

Im Vorjahr hatte er in Roland-Garros zum dritten Mal in seiner Karriere gesiegt, im Finale gegen Casper Ruud.

Rune und Fritz in Runde 2

Zuvor hatten unter anderem Holger Rune und Taylor Fritz die zweite Runde erreicht. Rune gewann gegen Dan Evans mit 6:4, 6:4, 6:4, Fritz gegen Federico Coria mit 2:6, 6:1, 6:2, 6:1.