Roland Garros 2025: Jack Draper fixiert Drittrundenkracher gegen Joao Fonseca

Jack Draper ist durch einen Viersatzerfolg über Gael Monfils in die dritte Runde der French Open eingezogen. Dort trifft der Weltranglistenfünfte auf den 18-jährigen Joao Fonseca.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.05.2025, 23:46 Uhr

© Getty Images Jack Draper zog in die dritte Runde ein

War das der letzte Auftritt von Gael Monfils bei den French Open? Der 38-Jährige hat am Donnerstagabend seine Zweitrundenpartie gegen Jack Draper in vier Sätzen verloren und sich damit von seinem Heim-Grand-Slam-Event verabschiedet. In Runde eins hatte der Franzose gegen Hugo Dellien noch einen 0:2-Satzrückstand gedreht.

Auch gegen Draper, der in Paris an Position fünf gesetzt ist, durften die französischen Tennisfans auf Court Philippe-Chatrier zwischenzeitlich von einem Erfolg ihres Landsmanns träumen. Nachdem Monfils den ersten Satz einigermaßen glatt mit 3:6 verloren hatte, gewann er den zweiten Durchgang mit 6:4. Der dritte Abschnitt ging dann wieder mit 6:3 an den Briten.

Nur zwei Franzosen in Runde drei

Im vierten Durchgang servierte der Franzose beim Stand von 5:3 zum Satzausgleich, Draper gewann gegen einen zum Schluss völlig entkräfteten Monfils aber die nächsten vier Spiele und zog durch einen 6:3, 4:6, 6:3 und 7:5-Erfolg in die dritte Runde ein. In dieser bekommt es der 23-Jährige mit dem brasilianischen Youngster Joao Fonseca zu tun, der sich wenige Stunden zuvor gegen Pierre-Hugues Herbert in drei Sätzen behauptet hatte.

Ohnedies verlief der Donnerstagabend für die französischen Herren enttäuschend. Neben Monfils und Herbert verpasste auch Ugo Humbert den Einzug in Runde drei. Der 26-Jährige musste gegen den Briten Jacob Fearnley, der nun auf seinen Landsmann Cameron Norrie trifft, beim Stand von 3:6 und 4:4 aus seiner Sicht aufgeben. Somit stehen mit Arthur Fils und Quentin Halys nur zwei Franzosen in der Runde der letzten 32.

