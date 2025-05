Roland Garros 2025: Novak Djokovic und Joao Fonseca erreichen dritte Runde ohne Satzverlust

Novak Djokovic und Joao Fonseca sind am Donnerstag souverän in die dritte Runde der French Open 2025 eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.05.2025, 23:44 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic steht in Runde drei

Novak Djokovic hat am Donnerstag einigermaßen problemlos und zum 20. Mal in Folge die dritte Runde der French Open erreicht. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger, der zuletzt in Genf seinen 100. Titel geholt hatte, setzte sich auf Court Suzanne-Lenglen gegen den Franzosen Corentin Moutet mit 6:3, 6:2 und 7:6 (1) durch. Kämpfen musste der 38-Jährige nur in Satz drei, in dem Moutet 4:2 führte und sogar einen Satzball vorfand.

Zwischenzeitlich ließ sich Djokovic aufgrund einer Blase am Fuß behandeln, Zweifel über den Ausgang des Matches kamen dennoch nie auf. Im Kampf um das Achtelfinale bekommt es der dreifache Roland-Garros-Champion mit dem Österreicher Filip Misolic zu tun.

Premiere für Fonseca

Zum ersten Mal in der dritten Runde eines Major-Events steht indes Joao Fonseca. Der 18-jährige Brasilianer besiegte Pierre-Hugues Herbert mit 7:6 (4), 7:6 (4) und 6:4 und blieb damit - wie Djokovic - ohne Satzverlust. In der dritten Runde trifft der Teenager auf den an Position fünf gesetzten Jack Draper.

Vor Djokovic und Fonseca hatten bereits Jannik Sinner und Alexander Zverev die Runde der letzten 32 erreicht. Der Weltranglistenerste aus Südtiroler verabschiedete Richard Gasquet unsentimental in die Tennis-Pension, die deutsche Nummer eins hatte mit Jesper de Jong etwas mehr Probleme.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros