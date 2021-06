French Open: Novak Djokovic schlägt Tennys Sandgren, Carla Suarez Navarro verliert Comeback-Fight

Novak Djokovic steht bei den French Open in der zweiten Runde. Der Serbe besiegte in der Night Session am Dienstag den US-Amerikaner Tennys Sandgren souverän in drei Sätzen. Unterdessen ist das Traum-Comeback von Carla Suarez Navarro in Runde eins zu Ende gegangen - nach hartem Kampf.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 01.06.2021, 23:08 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Die French Open 2021 warten mit einer Besonderheit auf: Die beiden Topfavoriten wurden auf die gleiche Hälfte des Tableaus gelost, würden sich demnach bereits im Halbfinale auf dem Platz gegenüberstehen. Dafür gilt es für sie beide, für Rafael Nadal und Novak Djokovic, ihre Auftaktmatches am Bois de Bolougne erfolgreich zu gestalten, die Auftakthürden Alexei Popyrin und Tennys Sandgren zu meistern.

Der Spanier Nadal hat seine Aufgabe am Nachmittag bereits erfüllt, hat den 21-jährigen Popyrin - wenngleich mit etwas Bauchweh - in drei Sätzen besiegt. In der zweiten Night Session der French Open 2021 war es nun also am Weltranglistnersten Djokovic, ihm dies nachzumachen. Und der Serbe machte anfangs keine Anstalten, auch nur irgendwelche Zweifel ob seines Weiterkommens aufkommen zu lassen. Frühes Break, dominantes Spiel: Mit 6:2 sicherte sich der kürzlich 34 gewordene Djokovic den ersten Durchgang.

Sandgren lässt Chancen liegen

An dieser Tonart ändert sich zum Start in den zweiten Satz wenig. Djokovic sicherte sich direkt im ersten Game das Break, musste postwendend jedoch Chancen auf ein Rebreak vereiteln, um auf 2:0 zu stellen. In der Folge hatte Sandgren durchaus Chancen, zurück in diesen Satz zu kommen, der Serbe vermochte diese aber in gewohnter Djokovic-Manier zu vereiteln: eiskalt.

So sollte es auch im zweiten Durchgang der Serbe sein, der sich diesen schlussendlich erneut souverän mit 6:4 sichern konnte. Nun sollte endgültig alles in Richtung des großen Favoriten laufen. Djokovic, der über die gesamte Spielzeit stets das Geschehen am Court Philippe-Chatrier unter Kontrolle hatte, schaffte auch im dritten Durchgang ein frühes Break, legte zum 4:1 ein weiteres nach und beendete dieses Match schließlich bei eigenem Aufschlag zum 6:2, 6:4 und 6:2-Erfolg.

In der zweiten Runde trifft Novak Djokovic nun auf den südamerikanischen Trickser Pablo Cuevas. Der Mann aus Uruguay warf am Dienstagnachmittag einen weiteren französischen Vertreter aus dem Bewerb, ließ Lucas Pouille nicht den Hauch einer Chance. Auch in der dritten Runde könnte Djokovic eine machbare Aufgabe erwarten, im Parallelspiel treffen Ricardas Berankis und James Duckworth aufeinander.

Carla Suarez Navarro scheitert bei Comeback

Eine der schönsten Geschichten der diesjährigen French Open stellt indes das großartige Comeback von Carla Suarez Navarro dar. Die Spanierin war im Vorjahr mit Lymphknoten-Krebs diagnostiziert worden, hat den Krebs nun aber besiegt. Und hätte bei ihrer Rückkehr bei den French Open nahezu für eine Überraschung gesorgt: Suarez Navarro hatte gegen Sloane Stephens beim Stand von 5:4 im zweiten Durchgang bereits auf den Matchgewinn serviert, kassierte jedoch das Break zum genau falschen Zeitpunkt.

Auch im dritten Satz lieferten sich die beiden Damen einen heißen Fight, in dem Stephens schlussendlich mit 6:4 die Oberhand behalten sollte. Es war dies der letzte Auftritt Suarez Navarros in Roland Garros, die nach ihrer Rückkehr noch eine Abschiedstournee auf der WTA-Tour absolvieren wird. Ein erster - höchst beachtlicher - Schritt ist der Spanierin dabei bereits gelungen.