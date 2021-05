French Open: Novak Djokovic und Rafael Nadal steigen am Dienstag ins Turniergeschehen ein

Am Dienstag werden mit Novak Djokovic und Rafael Nadal bei den French Open erstmals die beiden Turnierfavoriten auf Herrenseite in Aktion sein. Auch aus deutscher Sicht wird es am dritten Turniertag spannend.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.05.2021, 20:59 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird am dritten Turniertag sein erstes Match bestreiten

Keine Frage: Die zwei großen Favoriten auf den Turniersieg bei den Herren heißen Novak Djokovic und Rafael Nadal. Beide werden ihre Auftaktpartie am Dienstag auf dem Court Philippe-Chatrier absolvieren, dem serbischen Weltranglistenersten wird dabei die zweifelhafte Ehre eines Auftritts in der Night Session zuteil - dem um 21:00 Uhr startenden Match gegen Tennys Sandgren werden aufgrund der Ausgangsbeschränkungen keine Zuschauer beiwohnen.

Schon zuvor wird der 13-fache French-Open-Champion Rafael Nadal den größten Platz der Anlage betreten. Die Auftaktpartie des Spaniers gegen Alexei Popyrin findet nicht vor 16:00 Uhr statt. Eröffnet wird der Tag auf dem Court Philippe-Chatrier um 12:00 Uhr von Elina Svitolina und Océane Babel, danach absolviert die Weltranglistenerste Ashleigh Barty gegen Bernarda Pera ihre erste Begegnung der diesjährigen French Open.

Auf dem Court Suzanne-Lenglen wird es bereits ab 11:00 Uhr heiß hergehen: Zunächst duellieren sich auf diesem Platz Fiona Ferro und Liang En-shuo. Es folgen die Begegnungen zwischen Gael Monfils und Albert Ramos-Vinolas sowie Richard Gasquet und Hugo Gaston. Das letzte Match des Tages bestreiten Karolina Pliskova und Donna Vekic.

Aus deutscher Sicht sind am Dienstag drei Einzel-Starter im Einsatz: Jan-Lennard Struff spielt gegen Andrey Rublev (zweites Match nach 11:00 Uhr auf Court 14), Philipp Kohlschreiber trifft auf Fernando Verdasco (drittes Match nach 11:00 Uhr auf Court 9) und Andrea Petkovic bekommt es mit Karolina Muchova (viertes Match nach 11:00 Uhr auf Court 7) zu tun. Zudem beginnt am Dienstag auch die Doppel-Konkurrenz.

Hier der Spielplan für Dienstag in Roland Garros

Hier das Herren-Tableau in Roland Garros

Hier das Damen-Tableau in Roland Garros