French Open: Novak Djokovic und Roger Federer am Nachmittag, Rafael Nadal in der Night-Session

Der Spielplan für den morgigen Donnerstag bei den French Open verspricht Weltklassetennis: Am Nachmittag werden Rafael Nadal, Roger Federer und auch Novak Djokovic an den Start gehen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.06.2021, 19:00 Uhr

Novak Djokovic muss am Donnerstag mit dem zweitgrößten Court Vorlieb nehmen

Den Spieltag am Court Philippe-Chatrier eröffnen wird die Nummer eins der Damentenniswelt, die Australierin Ash Barty. Diese bekommt es in der zweiten Runde mit der Polin Magda Linette zu tun. In der ersten Runde hatte Barty einen harten Kampf für sich entschieden - und hatte dabei insbesondere mit einer Verletzung zu kämpfen gehabt. Die Siegerin aus 2019 ist vor ihrem Zweitrundenduell mit Linette also angezählt.

Auf Barty folgt das Duell zwischen Karolina Pliskova und Sloane Stephens. Beide mussten für ihr Weiterkommen in Runde eins einigermaßen hart arbeiten, Pliskova behielt gegen Rückkehrerin Donna Vekic in zwei knappen Sätzen die Oberhand, die US-Amerikanerin setzte sich gegen die Comeback-Queen Carla Suarez Navarro in drei Sätzen durch. Und war dabei bereits mit dem Rücken zur Wand gestanden.

Nadal und Federer am Centre Court

Danach heißt es am Centre Court Bühne frei für Roger Federer, der am Montag sehr überzeugend nach Paris zurückgekehrt war. Im Duell zweier Grand-Slam-Sieger bekommt es der Schweizer ab 16:00 Uhr mit Marin Cilic zu tun. Den Spieltag am Court Philippe-Chatrier wird schließlich ab 21:00 Uhr standesgemäß der 13-fache French-Open-Champion Rafael Nadal beschließen, der es mit dem Lokalmatador Richard Gasquet zu tun bekommt - vor leeren Rängen.

Mit der zweitgrößten Arena Vorlieb nehmen muss indes der Weltranglistenerste Novak Djokovic, der als drittes Match des Tages auf den Sandplatzspezialisten Pablo Cuevas trifft. Zuvor stehen sich am Court Suzanne Lenglen Ann Li und Elina Svitolina gegenüber, ehe Mikael Ymer und Gael Monfils aufeinandertreffen werden. Den Spieltag auf diesem Platz beschließen schlussendlich Kiki Mladenovic und Anett Kontaveit.

Sinner und Berrettini am Simonne-Mathieu

Italienische Festspiele gibt es am Donnerstag zunächst am Court Simonne-Mathieu. Nachdem Matteo Berrettini sein Zweitrundenmatch mit Federico Coria bestreitet, bekommt es Youngster Jannik Sinner mit Landmann Gianluca Mager zu tun. Danach trifft Fiona Ferro auf Jennifer Brady, ehe die Titelverteidigerin Iga Swiatek gegen Rebecca Peterson den Spieltag beschließt.

Weitere interessante Match-Ups am Donnerstag: Philipp Kohlschreiber trifft auf den Senkrechtstarter Aslan Karatsev (zweites Match nach 11:00 Uhr), Jan-Lennard Struff wird gegen Facundo Bagnis (viertes Match nach 11:00 Uhr) versuchen, seine starke Form aus dem Auftaktsieg gegen Andrey Rublev zu bestätigen und Diego Schwartzman, Halbfinalist aus dem Vorjahr, trifft auf Court 14 im zweiten Match des Tages auf den Slowenen Aljaz Bedene.

Hier geht´s zur Order of Play für Donnerstag!