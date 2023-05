French Open: Oscar Otte scheitert in erster Runde

Oscar Otte kann in Paris schon wieder die Koffer packen. Gegen den Russen Alexander Shevchenko musste sich der Kölner in vier Sätzen geschlagen geben. Am Ende verlor Otte mit 5:7, 6:4, 1:6 und 6:7 (7:2) gegen den Spieler aus der Trainingsgruppe um Günter Bresnik.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.05.2023, 21:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Nein, das Jahr 2023 will sich für Oscar Otte nicht zum Besseren wenden. Auch in Paris ist der 29-Jährige früh gescheitert.

Mit 5;7, 6:4, 1:6 und 6:7 (7:2) unterliegt Otte dem jungen Russen Alexander Shevchenko. Dabei hätte es durchaus was werden können mit einem Sieg für Otte, aber über die gesamte Dauer des Matches war der Deutsche einfach nicht konstant genug. Otte deutete immer wieder an, warum er vor allem bei den US Open 2021 für Fürore sorgte und bis ins Achtelfinale stürmte. Von solchen Leistungen ist der Kölner momentan aber weit entfernt.

Gegen Shevchenko konnte er sich in kaum einer Phase des Matches auf seinen Aufschlag verlassen. Und als man gerade dachte, Otte habe sich gefangen und es geht in den fünften Satz, verlies ihn schon wieder das Service und trotz Break konnte Otte den Satz nicht zumachen. Im Gegenteil: Plötzlich war der Russe wieder am Drücker. In Kombination mit einigen Fehlern des Deutschen war der Tie-Break dann auch eine schnelle Nummer und mit 7:2 gewann der Russe den Tie-Break – und damit auch das Match in Runde eins gegen OScar Otte.

Hier das Einzel-Tableau in Paris