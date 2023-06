French Open: Paris-Liebhaberin Sloane Stephens siegt weiter

Ex-US-Open-Siegerin Sloane Stephens hat das Achtelfinale von Roland Garros 2023 erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.06.2023, 19:28 Uhr

© Getty Images Sloane Stephens

Die US-Amerikanerin gewann gegen Yulia Putintseva mit 6:3, 3:6 und 6:2 und machte damit ein Achtelfinal-Duell gegen Aryna Sabalenka klar.

Stephens hatte dieser Tage erst wieder ihre Liebe zum Sand von Roland Garros hervorgehoben und bislang liefert sie; erstmals nach zwei glatten Siegen (6:0, 6:4 gegen Karolina Pliskova, 6:2, 6:1 gegen Varvara Gracheva) musste sie nun aber über die Distanz.

Gegen die an zwei gesetzte Sabalenka kommt es nun zu einem Showdown - auch um den Beweis, wie sehr Stephens mit der aktuellen Weltspitze mithalten kann.

Nach ihrem Sieg bei den US Open 2017 hatte sie in Paris in 2018 noch mal das Endspiel erreicht, seit 2020 jedoch bei keinem anderen Majorturnier mehr als die dritte Runde. In Roland Garros stand sie jedoch auch 2022 im Viertelfinale.

